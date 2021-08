annonse

Paraskevidekatriaphobia er en sykelig, irrasjonell frykt for fredag den 13de. Begrepet ble skapt av amerikanske terapeuten Dr. Donald Dossey. Spesialiteten hans var å behandle mennesker med irrasjonell frykt.

Han hevdet at når du kan uttale ordet, er du kurert.

Tallet 13 (Triskaidekaphobia)

Tallet 13 regnes som spesielt ugunstig i vesten, spesielt i den engelsktalende del av verden. Dette er et relativt nytt fenomen. I gamle Egypt og gamle Kina 13 ble ansett som et spesielt gunstig tall.

Det var 13 personer ved nattverden. Hekser, kanskje for å tydelig motsette seg kristen overtro, samles noen ganger i grupper på 13, kjent som covens.

Noen mener at 13 har fått sitt dårlige rykte fra Loke, også kjent fra norrønt som Loki. Han forårsaket bruduljer da han møtte opp ubedt til en bankett der det var 12 guder til stede.

I USA hopper noen byer over 13th Street. Ikke i Sacramento CA, som har både 13th Street og 13th Avenue. (Jeg kontrollerte dette på Google Maps.)

I noen bygninger går man direkte fra 12. til 14. etasje. Dette betyr selvfølgelig at 14. etasje faktisk er 13. etasje. (Radisson Blu Cebu var det første Radisson Blu Hotel i Asia.) Da vi en gang bodde på rom nummer 1414, la jeg merke til at heisknapp nummer 13 manglet. (Filippinene er påvirket av spansk og senere amerikansk kultur.)

Senere på dagen dro jeg på ekspedisjon. Jeg tok heisen til 11te etasje og gikk trappene til 12te. Så gikk jeg like mange trinn opp og havnet i 14de. – Det fantes ingen hemmelig mesanin. – Det var en bevisst tellefeil. Vi bodde derfor egentlig ikke på 1414, men på rom 1313!

Fredag

Fredag kan betraktes som uheldig, fordi Kristus antas å ha blitt korsfestet på en fredag. Noen tror til og med at fredag var dagen Gud kastet Adam og Eva ut av Paradiset.

Fredag er ukens femte dag regnet fra mandag. I norrønt språk hadde ordet en rekke varianter der første leddet gjengir gudinnenavnene Frigg (Odins hustru). I katolsk tid i Norge var fredag fastedag. Fra og med 1973 har Norge fulgt en internasjonal standard som regner mandag som første og søndag som siste ukedag.

Fredag den 13de

Er fredag den 13. en spesielt uheldig dag? Den kan være det – hvis du tror den er det. Noen profetier er således selvoppfyllende.

Kommer det nysnø på høsten fredag den 13de, kan det føre til ulykker og uhell. Ikke på grunn av kombinasjonen fredag og 13, men på grunn av kombinasjonen at bilføreren er vant til sommerføre og at bilen ikke er skodd med vinterhjul.

Nå rapportere noen norske forsikringsselskaper at det er mindre ulykker fredag den 13. Betyr det at nordmenn er ekstra overtroiske og lar bilen stå fredag den 13de? Eller betyr det at nordmenn er lite overtroiske og glemmer at det er fredag den 13de og kjører avslappet og normalt? Det er lett å glemme seg, da det er maksimum tre (og minimum en) fredag den 13de i et kalenderår.

Kalender

På nettstedet timeanddate.no kan du finne en utskriftsvennlig kalender med norske helligdager. For en liten årlig sum får du flere muligheter. Du kan blant annet sette inn din egen logo på kalenderen. Også i gratisversjonen finner du mange interessante fakta. Blant annet kan du finne en oversikt over: Når faller den 13. på en fredag? Dersom du trenger opplysninger på engelsk, går du til timeanddate.com.

På altomfotball.no fant jeg at Premier League 2021/22 starter opp med en kamp fredag den 13. august. Dersom det ene laget vinner med en scoring på overtid av overtiden, kan det andre laget da med en viss rett hevde at fredag den 13. var en uheldig dag?

Profesjonelle fotballspillere over hele verden er et spesielt overtroisk folkeferd. De er nok mer overtroisk en den jevne bilfører i Norge.

