Talibans fremgang på slagmarken har gått lynraskt. De to store byene Kandahar og Herat falt torsdag og fredag, og lørdag er storbyen Mazar-e-Sharif i Nord-Afghanistan under kraftig angrep. President Ashraf Ghani har talt til nasjonen på tv for første gang på mange dager.

Fredag ble det kjent at Norge evakuerer ambassadens personell. Forsvaret skal bistå.

NTB skriver at Norges forsvarsattaché i Afghanistan, kommandør Arne Kristian Sørnes, mener det er sannsynlig at Taliban vil angripe hovedstaden Kabul i høst. De erobrer stadig større deler av landet, og befinner seg trolig mindre enn 8 mil sør for hovedstaden.

Men andre som kommenterer på situasjonen melder om rask demoralisering i Kabul og frykter forsvaret av byen kan kollapse inne få dager eller uker.

Lørdag skal Taliban ha nådd et distrikt i provinsen Kabul, hvor hovedstaden ligger.

Det siste døgnet har de erobret hele Logar-provinsen rett sør for Kabul, igangsatt et stort angrep på storbyen Mazar-e-Sharif i Nord-Afghanistan, samt tatt kontroll over provinshovedstaden i Logar, Pul-e Alam. Det er den 18. provinshonvedstaden som Taliban har erobret på én uke.

Sørnes sier til Forsvarets forum at situasjonen i Afghanistan er svært dyster. Han håper på en fredsavtale, men sier det blir mer og mer sannsynlig at Taliban overtar med militærmakt.

– Det er vanskelig å si noe om hva Taliban vil gjøre videre. Men mye tyder på at de nå posisjonerer seg til å gå mot Kabul. Slik det ser ut nå, er sjansen stor for at Taliban vil prøve å ta Kabul allerede i høst, sier han.

Han påpeker at det er rapporter som sier at Taliban kan ta kontroll over Kabul innen 60 til 90 dager, og at det vil bli avgjørende før vintersesongen.

– For to måneder siden var det ingen av mine afghanske samtalepartnere som hadde forutsett at Taliban kunne ta over så store områder på så kort tid. Alle forventet en offensiv, men den har vært betydelig mer omfattende enn antatt, sier han.

Evakuerer

– Sånn som jeg ser det nå, ser det ut som det kan gå ganske greit å evakuere ambassaden fordi situasjonen er som den er i Kabul. Det er snakk om å komme seg til flyplassen, laste om bord og trekke ut, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK.

Samtaler

Det pågår samtaler for å avslutte krigen i Afghanistan, sa president Ashraf Ghani i en TV-sendt tale til nasjonen lørdag.

– Jeg har startet omfattende konsultasjoner i regjeringen, med de eldste, politiske ledere, representanter for folket og internasjonale partnere for å oppnå en rimelig og sikker politisk løsning, sa presidenten.

En slik løsning må ta sikte på fred og stabilitet, la han til.

Han understreker også at remobilisering av regjeringsstyrkene har øverste prioritet.

– Viktige skritt blir tatt i denne retning, forsikret Ghani.

Men på bakken fortsetter Taliban å vinne frem.

