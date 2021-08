annonse

Men vi hører ikke noe om det i de etablerte mediene.

I en artikkel i The Desert Review beskriver Dr Justus R. Hope hvorledes Ivermectin forandret situasjonen i India.

Det som skjedde i India burde være godt kjent hadde det ikke vært for myndigheters preferanse for vaksine og motstand mot en billig, ufarlig og svært så effektiv medisin.

Man kan bare spørre seg hvorfor kunnskap om Ivermectin undertrykkes av for eksempel Steinar Madsen i Legemiddelverket og andre myndigheter.

Les også: Dette er den sjokkerende historien om hvorfor Ivermectin ikke brukes mot Covid-19 (+)

Eksempelvis er metaanalyser av Dr Lawrie, Dr Kory og Dr Hill tabu å diskutere. Totalt 61 studier som omfatter 23 000 pasienter viser 96% reduserte antall dødsfall ved bruk av Ivermectin.

I India tok man i bruk Ivermectin på et tidspunkt hvor man hadde 414 000 nye tilfeller pr dag og over 4 000 dødsfall. Etter 5 uker hadde situasjonen bedret seg dramatisk som vist i charter under.

Ivermectin viser en imponerende virkning, men til tross for dette faktum ønsker ikke myndigheter globalt at folket skal få denne behandlingen. All positiv informasjon om Ivermectin undertrykkes til tross for at behandlingen er meget effektiv, billig og kortvarig. Og, ikke minst, til forskjell fra vaksiner svært få tilfeller av bivirkninger.

