De ringer inn med dyp sorg og angst overfor klimasituasjonen.

– Vi må ikke underslå alvoret, men heller ikke snakke til barn og unge som om alt håp er ute, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS, til Vårt Land.

Heimdal sier at Kirkens SOS sin chatte- og telefontjeneste får ofte inn engstelige ungdommer som også er bekymret for klima.

Denne uken offentliggjorde FNs klimapanel en rapport der de påstår at klimaendringene er menneskeskapte og global oppvarming skjer raskere enn tidligere beregnet. Dette har hjelpetelefonene fått merke.

– De aner at det ikke er mer håp. Det forsterker mange unges negative tanker. Enkelte sier at de ikke vil ha barn. Noen stiller spørsmålet: «Hva er vitsen med utdanning og å satse på livet fremover?» Noen kjenner på at verden står foran et stup, og at de selv gjør det samme, forteller Heimdal.

– Klimaangst har ikke vært et tema vi har telt antall samtaler på, men det burde vi kanskje begynne med, sier generalsekretæren.

Han forteller at klimaangst er mer kompleks og snor seg sammen med andre temaer som ensomhet, sorg og psykisk helse.

Kirkens SOS er landets største frivillige krisetjeneste og tilbyr samtaler på telefon, meldingstjeneste og chat.

