Den islamistiske gruppen Taliban, som frem til 2001 hadde makten i Afghanistan, har nå omringet hovedstaden Kabul.

Nyhetsbyrået NTB skriver at panikken brer seg blant Kabuls innbyggere. Nå er lufthavnen den eneste veien ut av byen.

I egenskap av privatperson sier Ditte Søbro i Leger Uten Grenser, som oppholder seg i Kabul, at stemningen i byen har endret seg helt på få dager, fra «rolig og tillitsfull» til preget av panikk og hast med å komme seg ut.

Søbro forteller at Kabuls innbyggere så sent som torsdag trodde at det minst ville ta 90 dager før Kabul faller. Nå frykter mange at det er snakk om uker eller bare dager, samtidig som det kan være for sent å forlate Kabul.

På Kabuls internasjonale lufthavn meldes det om lange køer foran billettskrankene som provisorisk er satt opp på parkeringsplassen.

Folk har traller fulle av tepper, TV-apparater og andre eiendeler, mens vesker og bager er fullstappet av klær så koffertene kunne holde seg innenfor flyselskapenes vektgrense, heter det i NTBs skildring fra lufthavnen.

Og de som er så heldige å ha reisepass og billetter, må i tillegg sørge for å ha negativ coronatest for å kunne gå om bord.

– Jeg har pakket alt jeg kan for å starte et nytt liv vekk fra denne krigen, sa Naweed Azimi, som kom seg på et fly til Istanbul med kone og fem barn. Azimi har arbeidet for NATO, og anser seg derfor å være utsatt.

Saken fortsetter.

De to afghanske flyselskapene Ariana og Kam Air er fullbooket minst ut neste uke. Air-India, Emirates, FlyDubai og Pakistan International (PIA) har også flygninger. Lufthavnen bevoktes i øyeblikket av afghanske og tyrkiske styrker.

Etter at Taliban tidligere i dag tok et distrikt i Logar, står de bare 11 kilometer fra Kabul, skriver NTB. Hele Kabul er nå omringet.

