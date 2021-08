annonse

annonse

En ny studie utført av Mayo Clinic i samarbeid med Nference viser at Pfizer-vaksinens evne til å forhindre infeksjon falt til 42% i juli.

Mayo Clinic er en ideelt drevet sykehuskjede i USA, og studien er primært gjennomført på kjedens egne pasienter i Minnesota. I studien er det etablert to like store kohorter av vaksinerte og uvaksinerte med drøyt 25.000 pasienter i hver gruppe. Disse er matchet etter kjønn, alder, etnisitet, tidligere smitte og dato hvor de ble fullvaksinert. Deretter er data om effektiviteten til Pfizer (BNT162b2) og Moderna (mRNA-1273) – vaksinene målt og sammenlignet gjennom årets første syv måneder.

Resultatene viser at begge vaksinene innledningsvis ga noe lavere effekt enn annonsert, men likevel god beskyttelse mot infeksjon – Moderna 86% og Pfizer 76%. I juli registrerte imidlertid forskerne en dramatisk endring hvor effektiviteten til Moderna falt til 76% og Pfizer falt helt ned til 42%. Endringen sammenfalt med at Deltavarianten i perioden mai til juli økte fra 0,7% til 70% av smittetilfellene i Minnesota.

annonse

Les også: Ga penger til virus-lab i Wuhan: Peter Daszak nå fjernet fra The Lancets Covid-19-kommisjon (+)

Forskerne sammenlignet deretter data på tvers av sine klinikker i Minnesota, Wisconsin, Arizona og Florida og fant da at sjansene for infeksjon var halvparten så stor med Moderna-vaksinen som med Pfizer. I Florida var forskjellen enda større og viste at risikoen var 60% lavere med Modernas vaksine.

Det er uklart om resultatene skyldes en gradvis svekkelse av effektiviteten over tid, lav effektivitet mot Deltavarianten eller en kombinasjon av begge deler. – Basert på dataene vi har så langt er det en kombinasjon av begge faktorene, forteller Venky Soundararajan, en av hovedforfatterne til Axios, som var blant de første som publiserte resultatene fra studien.

annonse

Studien kommer samtidig som flere land med høy vaksinegrad opplever nye og kraftige smittebølger. Til tross for en vaksinegrad på nær 90 % (fullvaksinerte over 16 år) og et strengt innreiseregime, opplever eksempelvis Island nå sin kraftigste smittebølge og er oppe i 420 smittede pr 100.000 over 14 dager. Sverige hadde til sammenligning 78 smittede pr 100.000 over 14 dager i uke 30 og 31 (tom 8. august). Island har benyttet en kombinasjon av fire vaksiner: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca og Janssen.

Gibraltar, som har en vaksinegrad på nær 100% – og nesten utelukkende har administrert Pfizers vaksine til sine 33.000 innbyggere, gjennomgår også sin nest kraftigere smittebølge.

Felles for Minnesota, Island og Gibraltar er imidlertid at dødeligheten nå er lav. Gibraltar har opplevd ett dødsfall siden de i realiteten var fullvaksinerte i april. Island har kun hatt et dødsfall hittil i år, men har ved publiseringen av denne artikkelen 32 pasienter innlagt, hvorav åtte befinner seg på intensivavdelinger.

Selv om studien til Mayo Clinic ikke er ferdig fagfellevurdert, melder Axios at representanter i Biden-administrasjonen anser resultatene som «alarmerende». På «CBS This Morning» annonserte Dr Fauci denne uken at alle fullvaksinerte sannsynligvis vil trenge en ekstra vaksinedose i fremtiden.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474