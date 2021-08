annonse

Kristendom er hva norske marxister hater, og som de motarbeider hensynsløst og med alle midler.

Det gjaldt lenge også i Sovjetunionen, nå Russland. Men ikke lenger. Putin har forstått det, at kristne kan fungere under de forskjelligste regimer bare de får leve stille og rolig i fred, som gode og nyttige samfunnsborgere. Men ikke med et insisterende islam, det har han bittert erfart, en ideologi han bekjemper som uregjerlig samt samfunnsmessig uforenelig. Langt på vei forklarer det hvorfor Putin har tatt kristendommen inn i Russlands grunnlov igjen. Sagt mer platt, han foretrekker langt de kristne, merkelig nok motsatt av norske myndigheter.

Kina, som lenge tillot kristendom, har angivelig nå nær 100 millioner kristne. Men Kinas allmektige leder Xi Jinping har nå funnet dem «for mange» og har igangsatt en forfølgelse, slik som med de muslimske uigurene. Implisitt, både i Kina og i Russland gjelder spørsmålet mest om makt, ikke om ideologi. Mens Putin er erkjennende og pragmatisk overfor de kristne, tror Xi Jinping seg avhengig av absolutt disiplin i sitt imperialistiske, fremadstormende råkjør. Ingen av dem er opptatt av ideologi, kun om en tjenlig fasade. Kapitalisme er deres begges bakteppe, så mye har de forstått, samt verdien av patriotisme. Og selv om norske myndigheter «later» det annerledes, er Russland å foretrekke. De synes «trollbundet» til Kina. Hvorfor, vil ikke vår statsminister forklare oss.

Jeg kom å tenke på dette med ideologi etter artikkelen på Spikers Corner 7/8/21 med tittelen «Stord Kristne Skole opnar privatskole med berre 16 elever – får kritikk for få elever». Men i undersøkelsen som medfulgte SC-innlegget, sa 86% seg «ikke skeptiske» til å sende sine barn dit. Hvor forøvrig de klart beste lærerkreftene søker seg til. Ikke rart det, den offentlige, indoktrinerende skolen opererer med for store og for uregjerlige klasser og fremmede miljøer. Derfor oppleves nå en økende og ytterst farlig barne- og ungdomsmobbing, sågar med knivtrusler, iallfall i de større byene med mye intimidering. Selvmord er økende.

Det er korrekt at kristne skoler skårer best i alle sammenhenger i hele den vestlige verden. Selv muslimer i USA søker seg til de katolske universitetene for å få en skikkelig utdannelse, noe kronikken over påpeker. Dette angivelig fordi kristen tro og påvirkning gir en ekstra positiv dimensjon og en mer medmenneskelig kultur, uansett det foreldrenes bakgrunn. Det tror også jeg på, at fornuftige foreldre setter barnas utdannelse foran tidlig ideologisk påvirkning. Den kommer tidsnok på universitetene som er venstre-styrte og knapt opptatte av å lære ungdom å tenke fritt og selvstendig, men å si og tenke politisk «korrekt». Barn er barn og burde få flest mulig venner uten politiske føringer – eller «innplantet» med rasisme og hat, noe islam uheldig typifiserer.

Selv kineserne har akseptert at kristendommen var det viktigste elementet som kunne forklare Vestens fantastiske fremskritt, se Iona Institute. Men nå har Kina lenge og metodisk studert og «stjålet» seg til et rivaliserende utgangspunkt i en grad som gjør at de ikke lenger behøver å respektere oss og kristendommen eller å undervurdere egen økonomisk og militære makt. Dette opplever Vesten nå gjennom Kinas aggressivitet i imperialistisk retning, til en rå verdensdominerende posisjon. Dette lover ikke godt for oss vestlige dekadente. I Norge må vi gå i oss selv og komme på lag i et patriotisk og nasjonalt forsvar. Globalisme og islamisme feller oss, det kan det ikke være den minste tvil om. Ufattelige minst 180 skyteepisoder i Sverige så langt bare i år.

Hva å stemme til høsten for en korrigert kurs? For ikke å bli et nytt Sverige? Jeg ser knapt noe stortings-parti lenger med aktverdige ledere. Den «nasjonalt» mest troverdige er definitivt Trygve Slagsvold Vedum. De fleste ledere synes opptatte av egne karrierer og prestisje, ikke å sloss for den norske nasjonens overlevelse. De nåværende har alle vært med på å stelle i stand hva vi nå er tynget av. Verst, de kan neppe forventes å anerkjenne det. For å løse problemer, må de nemlig først erkjennes. Kun deretter kan en ny kursendring igangsettes. Ærlig å ville innrømme egen skyld kan ikke forventes, ingen politikere gjør det. Derfor må de skiftes ut. Men vi har liten tid, og realistisk er der nå kun to partier igjen som representerer mulig forandring, «outsiderne», Demokratene og PDK, og dere må velge. Med disse to partiene representert på “Tinget” har vi røster som kan påskynde denne prosessen uten prestisje å miste. For prestisje «binder» de eksisterende partiene sammen på autopilot, dvs alle de tafatte og middelmådige.

Verden er i rask forandring. Terrorist-«fremmeren» over alle, Iran, truer med atomvåpen, Kina med biologisk krigføring og mer, Europa er skakk-kjørt, og USA har en korrupt administrasjon. Og i de demokratiske landene svinner ytringsfriheten, folke-demokratiets selveste forutsetning. I en slik verden, med økende konflikter, er Norges langt beste beredskap strengt kontrollerte grenser og strenge straffer for allslags kriminalitet. Og stopp all innvandring fra fjerne stater med kulturer som kolliderer med vår egen. Med vold og uregjerlighet typifisert som Sverige, et skrekkens eksempel som skjules av hele «Stortingspartiet» og av alle riksmediene.

