Tidligere Vårt Land-redaktør og KrF-rådgiver Åshild Mathisen tror at KrF kommer til dø ut som stortingsparti.

Mathisen har i dag lansert boken «Ingen søndagsskole», der hun har skrevet om perioden hun selv har fulgt partiet, i tiden fra 1980-tallet og frem til i dag.

Mathisen hevder at KrF ikke har valgt en bærekraftig vei fremover. Hun påstår at partiet skyver fra seg såkalte liberale folkekristne, og har blitt et parti for de konservative kristne.

– Jeg tror KrF ryker ut av Stortinget, enten nå eller i neste valg. Det at man står fast på sine konservative røtter og ikke klarer å inkludere kirken slik den er nå, det er dødens posisjon for KrF, sier Mathisen til NRK.

Hun var politisk rådgiver for Hareide i Miljøverndepartementet i 2004-2005, og jobbet både før og etter i avisen Vårt Land, der hun ble sjefredaktør i 2016, før hun måtte fratre i 2018. Mathisen er i dag partner i kommunikasjonsbyrået Try Råd.

Nå kritiserer hun Kjell Ingolf Ropstads strategi i valgkampen.

– Ropstads strategi er å bruke abortutspill for å komme på i mediene og fri til grunnfjellet. Men han når ikke bredden av norske kristne, det er de konservative kristne. Ellers appellerer han til «folk flest» med sekulære saker som eldre og familie. Jeg mener den strategien ikke er bærekraftig.

Nye hjertesaker

I 2018 støttet Mathisen Hareides plan om å søke samarbeid med Ap og Sp.

– De liberale kristne har fått nye hjertesaker som hører hjemme på venstresiden, som klima og miljø, mens de konservative kristne holder på de tradisjonelle hjertesakene, som abort og Israel.

– Kristenheten krymper stadig mer. Det er de konservative som er en minoritet. Nå er det de som føler seg ekskludert i Den norske kirke. Samtidig har de paradoksalt nok overtatt KrF, sier Åshild Mathisen.

Avviser analysen

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad avviser Mathisens analyse.

– Vi står mer samlet enn på lenge som et kristendemokratisk sentrumsparti, og vi jobber hver dag for å være et landsdekkende folkeparti med representasjon fra hele landet, sier han til NRK.

