Kabul omringet av Taliban.



Det afghanske nyhetsnettstedet Tolo News hevder at Afghanistans president Ashraf Ghani har reist ut av landet. Dette melder NTB.

Tolo News skriver at to kilder opplyser dette. Kort tid senere melder også Reuters at presidenten skal ha dratt utenlands.

Ghani skal nå oppholde seg i nabolandet Tadsjikistan i Sentral-Asia. Det er uklart om dette er en mellomlanding på vei til Moskva.

Les også: Russland: FNs sikkerhetsråd planlegger krisemøte

Meldingen kommer bare timer etter at Ghani insisterte på at regjeringsstyrkene fortsatt skal ha ansvaret for lov og orden i Kabul.

Ghani skal ha reist sammen med sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Hamdullah Mohib og en annen medarbeider. Ifølge TASS skal tidligere innenriksminister Ahmad Jalali lede Afghanistans interim-administrasjon.

I går ble hovedstaden Kabul omringet av den islamistiske geriljaen Taliban, som i dag har begynt å trenge seg inn i byen.

Les også: Afghanistans president: Vi har makten

Etter at presidenten forlot landet meldes det om skuddløsning i Kabul.

Resett kommer tilbake med mer når nye opplysninger foreligger.

