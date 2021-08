annonse

Regjeringsstyrkene i Afghanistan og hele byråkratiet som er forsøkt bygget opp av vestlige land har kollapset i møte med Talibans frammars. Christian Tybring-Gjedde fra Frp er ikke nådig i sin kommentar til Resett om det som har skjedd.

Taliban har søndag heist flagget sitt i presidentpalasset i Kabul etter at president Ashraf Ghani rømte landet.

Reuters melder at Taliban vil erklære at Afghanistan blir et islamsk emirat, slik det var sist Taliban styrte.

Regjeringen har ikke bekreftet at palasset er overgitt, men flere ledere, blant dem tidligere president Hamid Karzai har dannet et samordningsråd for å håndtere overføringen av myndighet til Taliban.

Mange rømmer

Hundrevis av afghanere, flere av dem ministre, er stimlet sammen i en terminal i desperat håp om å komme med et fly ut av landet, skriver NTB

I USA er det stor oppmerksomhet om den panikkartede situasjon i Kabul hvor den amerikanske ambassaden er stengt og alt personell flyttet til flyplassen i påvente av evakuering. President Joe Biden får mye kritikk også fra medier som CNN, som vanligvis behandler ham og Demokratene bra. Det var også under Donald Trump at det USA forhandlet fram en avtale med Taliban om å forlate landet.

– Det ble hevdet at NATO måtte bygge et demokratisk Afghanistan

Christian Tybring-Gjedde mener USA og NATO burde trukket seg ut allerede i 2011, etter at man drepte arkitekten bak 9/11, Osama Bin Laden, i et raid inne i Pakistan.

– Det finnes ingen fasitsvar, men vi må ta lærdom av det som nå skjer, sier han.

Men Frps utenrikspolitiske talsmann mener det var riktig å gå inn i 2001.

– Aller først må vi ikke glemme hvorfor et samlet NATO gikk inn i Afghanistan. Angrepet mot USA 11 september 2001 var et angrep på alliansen og utløste en selvsagt artikkel 5. Utfordringen var at det ikke fantes noen exitstrategi og den ble stadig vanskelig å finne.

Man gravde seg bare dypere ned i et hull.

– Jeg har flere ganger tidligere i mediene og i debatter sagt at NATO burde ha forlatt Afghanistan da Bin Laden ble drept. Da kunne vi forlatt Afghanistan med hevet hode og erklært seier, sier Tybring-Gjedde til Resett.

Men slik gikk det ikke, og den erfarne Frp-eren gir et stikk til de andre partiene og ulike eksperter.

– Istedenfor hevdet ulike utenrikseksperter og et stort politisk flertall det motsatte. Det ble hevdet at NATO måtte bygge et demokratisk Afghanistan. En samfunnsbygging. Det var uklokt og fåfengt, sier han.

– Hvilken lærdom bør vi trekke av det som har skjedd?

– Det vi vil oppleve nå er at alle de som hele har støttet nærværet i Afghanistan (etter Bin Laden) vil hevde at de advarte. Vel, det gjorde de ikke. Mange mente at vi var på riktig vei, nå kommer de til å si noe annet.

Men Tybring-Gjedde insisterer på at debatten må tas, og den må tas grundig.

– Men det er nå den vide debatten må begynne. Og det er en rekke spørsmål som nå må på bordet. Den omfatter en rekke forhold. Det er en lang historie som jeg har mange sterke meninger om.

Men først er det umiddelbare utfordringer som må tas tak i og som er presserende for Norge. Mandag skal den utvidede utenriks- og forsvarkomiteen møtes og få oppdatering av utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Nå er det evakueringen fra Kabul som gjelder, avslutter Tybring-Gjedde.

