annonse

annonse

Statsminister Erna Solberg (H) er rystet over det hun ser.

– Det er trist for oss alle å se at Taliban sannsynligvis overtar igjen. Forhåpentligvis klarer man å finne en løsning mellom Taliban og det som er igjen av regjeringen, for å finne et styresett framover. Men vi har jo visst at Taliban på et tidspunkt måtte inn igjen i styringen av Afghanistan. Det har vi visst lenge, sier Solberg til NTB.

Hun forteller at Norge inntil videre blir værende på feltsykehuset i Kabul. Alt annet norsk personell evakueres, også lokalt ansatte og deres familier.

annonse

– Nå skal vi først og fremst få ut vårt personell og de som har hjulpet oss.

– Dramatisk

– Det er en dramatisk utvikling. Afghanistan er på vei over til et Taliban-kontrollert område, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

annonse

Han sier at Norge nå må evakuere norsk personell som er i Afghanistan, men også ta vare på afghanere som tidligere har jobbet for Norge.

– De har stilt opp for Norge, og vi må stille opp for dem. De av dem som ønsker å komme ut, må vi hjelpe ut, sier Støre.

– Alle skal ut

– Vi jobber nå på spreng med å få våre utstasjonerte og lokalt ansatte med sine familier ut av Kabul, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Ambassaden vår er nå helt nedstengt og ikke lenger bemannet, sa hun på en pressekonferanse søndag kveld.

Hun betegnet situasjonen i Afghanistans hovedstad Kabul som svært alvorlig og uoversiktlig, og sa at vi nå er vitne til voldsomme politiske omveltninger i et tempo ingen hadde sett for seg.

annonse

Taliban har de siste dagene tatt over store deler av Afghanistan og gikk søndag inn i Kabul. Samtidig har president Ashraf Ghani forlatt Afghanistan og reist til Tadsjikistan.

– Det er i øyeblikket ikke klart hvem som leder den afghanske regjeringen i Kabul og innehar kommandoen over det som er igjen av de afghanske sikkerhetsstyrkene. Vi kan stå overfor et myndighetsvakuum, og det er en svært alvorlig situasjon, sier Søreide.

Vanskelig evakuering

Talibans inntog i Kabul kommer samtidig som amerikanske og britiske styrker har ankommet flyplassen i byen for å bidra til evakuering av vestlige lands diplomater og borgere, og en del lokalt ansattem skriver NTB.

– Vi står altså overfor en svært uoversiktlig og omskiftelig situasjon, og den endrer seg fra time til time, sier Søreide.

Hun påpeker at ambassaden i Kabul ikke har mulighet til å yte konsulær bistand så lenge den er stengt. Utenriksdepartementet har frarådet reiser til Afghanistan siden mars 2018, og 4. august kom beskjeden om at alle nordmenn burde forlate landet så snart som mulig.

– Mange har familie, venner og kjære i Afghanistan. Vi vet at mange er bekymret for sine, sier utenriksministeren.

Hun snakket med lokalt ansatte i Kabul søndag ettermiddag.

– Jeg er opptatt av å formidle veldig tydelig at de er vår høyeste prioritet nå. Og jeg understreker at vi tar ansvar for våre lokalt ansatte og deres familier og arbeider for at de også hentes til Norge.

Taliban melder søndag kveld at de snart vil erklære Det islamske emiratet i Afghanistan.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474