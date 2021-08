annonse

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad åpnet tidligere søndag for en ny vurdering av oppholdssøknadene fra afghanske eks-ansatte som tidligere har fått avslag. Erna Solberg tar store forbehold.

Det gjelder rundt ti eks-ansatte i Afghanistan, som i stor grad var renholdere, som har fått avslag på søknadene om opphold i Norge.

– Det er UDI som behandler disse søknadene. Det er rulleblad og andre ting som er oppgitt som veldig tungtveiende grunner for avslag. Det er for min del ikke farlig å gå gjennom disse søknadene på nytt, sa Ropstad til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det har vært tungtveiende grunner for å gi avslag på opphold til enkelte afghanere som har jobbet for Norge.

– Det er ganske tungtveiende grunner for avslag. Det er rikets sikkerhet – altså Norges sikkerhet – som er begrunnelsen for dette, sier Solberg.

– Justis- og beredskapsministeren har sagt at vi kan se på noen av sakene på nytt. Men for meg er det ganske åpenbart at vi henter ikke til Norge folk som kan være en fare for rikets sikkerhet, sier Solberg.

