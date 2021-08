annonse

Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK denne uken.

Blant dem som ble spurt sier 55 prosent ja til fortsatt leting, mens 32 prosent sier nei.

Målingen viser at det ikke er flertall for å slutte å lete etter olje i noen aldersgrupper.

Erna Solberg sier at vi bør fortsette å lete så lenge det er lønnsomt.

– Men med den pushen vi har for nye energikilder så vil datoen for når det ikke er lønnsomt lenger komme nærmere, sier Solberg til NRK.

– Samtidig må vi være klar over at klimaendringene vil føre til at prisene på fossile energikilder ikke kommer til å være like gunstige som før, sier hun.

Solberg sier at Norge i fremtiden skal være et lavutslippssamfunn.

– Vi skal kutte ut utslippene i produksjonen og bidra til å gjøre alle andre alternativer rimelige fremover. Når prisen på karbon blir høyere vil det komme flere alternative energikilder.

