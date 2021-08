annonse

Årsaken til «Lan-utgiften» er norgeshistoriens aller største kommunale milliardoverskridelser, og i den bransjen er konkurransen hard, veldig hard.

Vi snakker om Oslos nye vannforsyningsprosjekt, det som fikk gigantiske overskridelser og førte til MDG-Lan fall. Avisa Oslo skriver at nå har Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune regnet litt på saken. Da de begynte prosjektet så skulle det bare koster en milliard pluss noen millioner, men nå har de kommet frem til at kostnaden vil ende på 27 milliarder kroner, eller 78.000 kroner per husstand.

Det må dekkes inn ved at avløpsgebyret per husstand må økes til over 6.000 kroner i året. I dag ligger vanngebyret på 3.897 kroner. Men dette er foreløpige tall, det er enda usikkert hvor stor «Lan-utgiften» vil bli. MDG-Lan har ikke lenger ansvaret for dette, hun skal inn på Stortinget, der de store budsjettene er å finne. Det lover godt, imens har hennes ektemann Eivind Trædal blitt sjef for MDG i Oslo.

MDG-Lan følte seg forrådt, og det av sine egne, Rødt gikk bak ryggen hennes og stemte for en mistillit fremsatt av Frp. Hun mente at det var unødvendig å innformere bystyre før hun fikk kvalitetssikret tallene.

MDG-Lans etterfølger Sirin Stav ser heller ikke noe problem i at regningen sendes videre.

– Det er lite hjelp i å spare penger hvis det skjer ved å sette innbyggernes liv og helse på spill fordi vi ikke tar oss råd til rent drikkevann. Byrådet gjør det vi kan for at vanngebyret ikke skal bli høyere enn nødvendig, sier Stav til Nettavisen, men hun beroliger med at hun skulle også ønske at det var billigere.

Det sies at vi får de politikerne vi fortjener. I så fall må de være et utslag av arvesynd, for så mye galt har vi ikke gjort.

En kan ikke sette uerfarne personer uten relevant kompetanse til å lede milliardprosjekter, også håpe på det beste. Det er sjelden det går bra. «Lan-utgiften» er et eksempel på det og burde bli en lærepenge.

