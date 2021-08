annonse

«Trist å måtte si det».

I morgentimene søndag ble det kjent at Taliban har begynt å trenge inn i Kabul, etter at de dagen før hadde omringet hovedstaden.

Samtidig melder vestlige medier at Afghanistans regjering og Taliban angivelig forhandler om en «fredelig maktoverføring». Det er Afghanistans fungerende innenriksminister som skal være kilden til disse opplysningene.

Men senere uttalelser, fremfor alt fra Afghanistans president Ashraf Ghani, tyder på at en «fredelig maktoverføring» kanskje et et stykke unna.

I en video som er blitt distribuert til pressen, insisterer Afghanistans president på at kun regjeringsstyrkene har ansvaret for lov og orden i Kabul.

Norges forsvarssjef ønsker en kapitulasjon for Taliban velkommen.

– [D]et beste som nå kan skje er en fredelig maktovertagelse, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Aftenposten. Han understreker at det er «trist å måtte si det».

Kristoffersen peker på at en «fredelig maktoverføring» gir større sannsynlighet for at Taliban vil holde sitt løfte om å gi amnesti til alle som overgir seg.

– Men hva som sies kan være noe annet enn det som skjer på bakken. Det er rapportert om overgrep og likvideringer, tar Kristoffersen forbehold om.

Norge har fortsatt et trettitalls ansatte på feltsykehuset ved Kabul internasjonale lufthavn. Kristoffersen forteller at disse i øyeblikket føler seg trygge.

