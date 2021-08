annonse

Partiet De Kristne skulle ha valgmøte i Evangeliehuset i Porsgrunn lørdag, og ble møtt med synet av at plakatene deres var overklistret med Pride-klistremerker. Også en gatebukk med info om møtet var stjålet. Selv tujaer ved lokalene var påklistret Pride-merkene.

Fylkesleder og listetopp i PDK, Karen Marie Krüger, reagerer sterkt på hærverket. De skulle ha valgmøte der blant annet LHBT-skulle diskuteres.

Krüger anser FRI-bevegelsen, som arrangerer Pride, som en «radikal ideologi som ikke godtar et meningsmangfold.» Hun tror at den tidligere pågående flaggdebatten i Telemarkskommunene er bakgrunnen for hærverket.

PDK har vært tydelig på at flagging med Pride-flagg ikke har noe med offentlige flaggdager å gjøre. Krüger sier til Resett at FRI har ekstreme holdninger og fronter det å komme inn i skoler og barnehager med normoppløsende holdninger. Hun sier videre at det kun er partiet PDK som er svært kritisk til senere tiders endringer i bl.a. Flaggloven, Trossamfunnsloven og Straffeloven, med dens hatparagrafjustering.

– Folk tar avstand, men PDK våger, sier hun.

