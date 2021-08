annonse

Statsråder kalles inn til Stortinget.

På kort tid har den islamistiske geriljaen Taliban erobret det meste av Afghanistan, og og nå begynt å trenge seg gjennom Kabuls byporter.

Det har skapt kaos blant hovedstadens innbyggere.

Søndag har det kommet motstridende meldinger fra Kabul. Mens Afghanistans fungerende innenriksminister snakket om å overføre makt til Taliban, insisterte Afghanistans president på at regjeringsstyrkene fortsatt har ansvaret for lov og orden.

Også i Norge reageres det på situasjonen i Afghanistan.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre krever at lokale som har vært ansatt hos norske styrker, nå hentes hjem til Norge.

– Det forutsetter at norske myndigheter har oversikt over de som risikerer sin sikkerhet nå på grunn av arbeid for Norge. Jeg har dyp medfølelse for den situasjonen de er i, sier Støre til VG.

I likhet med en rekke politikere og eksperter er Støre usikker på om dagens Taliban er like «moderate» som, eventuelt mer radikale og fanatiske, enn Taliban-regjeringen som styrte Afghanistan fra 1996 til 2001.

– Samtidig er det et åpent spørsmål om Taliban 2021 er det Taliban som på 90-tallet styrte Afghanistan, sier Ap-lederen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tviler imidlertid på at det blir noen ny vurdering av avslåtte søknader. Det dreier seg om rundt ti afghanere som i hovedsak har arbeidet som renholdere for norske styrker.

– Det er UDI som behandler disse søknadene. (…) Det er noen veldig få som har fått avslag. De fikk avslag på grunn av veldig tungtveiende grunner som rulleblad. Hver enkelt søknad har vært vurdert veldig grundig, sier Ropstad til NTB.

Statsminister Erna Solberg kaller situasjonen i Afghanistan «uoversiktlig og svært krevende». Solberg sier at regjeringen har «fullt fokus» på sikkerheten til norsk personell i Kabul og at dette er deres prioritet nummer 1.

– Det som er viktig, er at Taliban fremover tar vare på de fremskrittene som har vært, også for barn og kvinner, tror Solberg.

At situasjonen er «svært krevende og uoversiktlig» gjentas av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som forteller at hun er i kontakt med andre lands utenriksministre og at det arbeides langs «mange spor».

– Jeg er veldig bekymret over det høye voldsnivået som en følge av Talibans militære offensiv. Partene må avstå fra vold mot sivilbefolkningen, sier Søreide.

Stortinget har innkalt utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) for å orientere om situasjonen i Afghanistan.

Det er Anniken Huitfeldt (Ap), leder av Stortingets forsvars- og utenrikskomité, som står bak innkallingen. Orienteringen forventes å finne sted kommende uke.

