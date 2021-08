annonse

Ung gutt ble lørdag kveld truet med kniv og fraranet en lommebok i Porsgrunn.

Politiet fikk melding om ranet klokken 23.08 etter at guttens foreldre tok kontakt med politiet.

#Porsgrunn 23:08 Mottatt mld om ran av en ungdom. Truet med kniv og frastjålet lommebok. Ingen fys skadet. Alle involverte under 18 år. Barnevernsvakta er orientert og følger opp. Ukjent om det noen form for relasjon mellom fornærmede og de to mistenkte.

Sak opprettes. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) August 15, 2021

– Vi har vært i kontakt med de to mistenkte, som også er gutter under 18 år, og har oppsøkt dem på to adresser. Siden de er så unge vil de ikke bli pågrepet, forteller operasjonsleder Merete Kvaal i Sørøst politidistrikt til NTB.

