Det er nye tall fra US Census (deres versjon av SSB) som viser dette. Det publiseres tall på det hvert tiende år.

Dagbladet skriver at nedgangen er «dramatisk».

I 2010 var den hvite befolkningen (minus latinoamerikanere) 196 millioner og i 2020 var den 191 millioner. Andelen som identifiserer seg som hvite falt fra 63,7 prosent til 57,8 prosent.

Deler av årsaken ligger i en aldrende, hvit befolkning og færre fødsler per kvinne, skriver Insider.

Men også endring i måten folk identifiserer seg på, spiller inn. Antallet som iidentifiserer seg som tilhørende to eller flere raser økte fra 9 millioner i 2010 til 33,8 millioner i 2020, melder AP. De utgjør nå 10 prosent av befolkningen.

Alle andre etniske grupper så økte folketall i tiårsperioden. Asiater økte med 35 prosent, latinoamerikanere med 23 prosent, svarte med 5,6 prosent.

Utviklingen er også ventet å fortsette i de kommende åra. I 2045 vil det ifølge beregningene være flere ikke-hvite enn hvite i USA, skriver Dagbladet.

– Hvis vi hadde sagt dette til folk for tjue år siden, ville de ikke trodd det var sant. Landet endrer seg dramatisk, sier analytiker William Frey ved Brookings Institution til Washington Post.

Den nye forlketellingen vil også bli grunnlaget for inndeling i nye valgdistrikter, som igjen har betydning for maktforholdet mellom Demokrater og Republikanere i Kongressen.

Tucker Carlson har også kommentert folketellingen. Han mener endringene reflekterer en bevisst politikk fra Demokratene om å endre befolkningssammensetningen gjennom immigrasjon. Ikke-hvite tenderer å stemme mer på Demokratene enn Republikanerne.

