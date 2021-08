annonse

Det danske forsvaret har evakuert en gruppe dansker og nordmenn fra Afghanistan.

Det er Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen som opplyser dette på Twitter.

– Jeg kan opplyse at det søndag kveld, under meget vanskelige forhold, lyktes det danske forsvaret å evakuere en gruppe dansker og nordmenn ut av Afghanistan. Jeg har på nåværende tidspunkt ikke ytterligere opplysninger om operasjonen, skriver Bramsen.

Forsvarsminister Trine Bramsen: “Jeg kan oplyse, at det søndag aften, under meget vanskelige vilkår, lykkedes Forsvaret at evakuere en gruppe danskere og nordmænd ud af Afghanistan. Jeg har for nuværende ikke yderligere at oplyse om operationen.” #dkpol — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) August 15, 2021

Verken Utenriksdepartementet eller Forsvarsdepartementet i Norge kunne ved 1-tiden natt til mandag bekrefte opplysningene.

– Vi jobber nå på spreng med å få våre utstasjonerte og lokalt ansatte med sine familier ut av Kabul, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tidlig søndag kveld.

– Ambassaden vår er nå helt nedstengt og ikke lenger bemannet, sa hun på en pressekonferanse.

Bramsen sa sent søndag kveld at Danmark for noen dager siden besluttet å sende militærfly til Afghanistan.

– Danske militærfly er i området rundt Afghanistan. Situasjonen er meget alvorlig. Det er vanskelig å operere, men det er ytterst viktig for å kunne evakuere at de danske militærflyene er operative.

Det er uvisst hvor mange danske fly det er snakk om eller hvilken type fly det er, og av sikkerhetsmessige grunner kan Bamsen heller ikke opplyse noe om hvor disse flyene befinner seg.

