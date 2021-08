annonse

annonse

Lokalbefolkningen har angivelig bekreftet at personer falt på toppen av hus med et ødeleggende krasj, som «skapte en skremmende lyd da kroppene traff takene.»

Videoer, som har gått virale på internett, viser afghanere som henger på hjulene til amerikanske militærfly som forlater landet fra Kabul lufthavn og deretter faller ned fra himmelen etter ikke lenge etter takeoff.

De oppsiktsvekkende videoene har blitt delt av journalisten Ragip Soylu, den tyrkiske byråsjefen for Middle East Eye, på Twitter og andre plattformer.

annonse

«Herregud. Desperate afghanere henger på flyhjulene og faller ned fra himmelen nær Kabul flyplass,» skriver han.

Oh my God. Desperate Afghans are hanging on the plane tires and falling from the sky near the Kabul airport pic.twitter.com/OhIscfDNWd — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Soylu delte også en video som viser noen afghanske ungdommer som hang på motorene på flyet under takeoff fra flyplassen i Kabul.

annonse

«Her i denne videoen ser man noen av de afghanske ungdommene som henger på det amerikanske flyets motorer før det tar av på Kabul flyplass,» skriver han.

Here in this video you see some of the Afghan youth hanging on the American airplane’s engines before take off in the Kabul airport pic.twitter.com/msb8UbZO9D — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Bekrefter

Det afghanske nyhetsbyrået Aśvaka News Agency bekrefter at personene falt på toppen av hus i Kabul. Vitner sier at fallet skapte en skremmende lyd da kroppene traff takene.

«Lokalbefolkningen i nærheten av Kabul flyplass hevder at tre unge menn som holdt seg tett fast i hjulene til et fly falt på toppen av husene til folk. En av i lokalbefolkningen bekreftet dette og sa at disse menneskenes fall skapte en høy og skremmende lyd,» heter det i en tweet fra nyhetsbyrået.

BREAKING NEWS – Locals near Kabul airport claim that three young men who were holding themselves tightly in the tires of an airplane fell on top of people’s houses. One of the locals confirmed this and said that the fall of these people made a loud and terrifying noise. pic.twitter.com/BtIovAhoDL — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse