Det som skjer i Afghanistan, begrenses ikke til Afghanistan.

Etter 20 år med krig, har Afghanistan – gravplassen til imperier – ydmyket nok en supermakt. Bildene av USAs helikopter-evakuering av ambassadepersonell i Kabul kommer til å gå inn i historien som et ikonisk øyeblikk, ikke ulikt foreviggjøringen av evakueringen av USAs ambassade i Saigon under amerikanernes kaotiske tilbaketrekning på slutten av Vietnamkrigen.

Den totale Taliban-overtagelsen har gått lynraskt – kun tre måneder etter at president Biden annonserte en full amerikansk tilbaketrekning – langt raskere enn hva selv de mest pessimistiske spådommene tok høyde for. Men utviklingen burde allikevel ikke komme som en overraskelse for noen. Folk som har fulgt situasjonen i Afghanistan tett over en lengre periode, har lenge spådd at en full amerikansk tilbaketrekning fra landet ville resultere i en Taliban-overtagelse på relativt kort sikt.

Alt som USA og vestmaktene har forsøkt å bygge opp i Afghanistan over de siste 20 årene – en demokratisk og relativt liberal muslimsk stat i hjertet av Eurasia – har blitt revet ned i en fei. Etter en 20 år lang dvale, har Det islamske emiratet i Afghanistan gjenreist seg. De muslimske fundamentalistene vil snart ha full kontroll over regjeringsapparatet og islamske religiøse lover – sharia – vil bli landets eneste lovverk. Kvinner går en dyster fremtid i møte.

Men det stopper ikke der. På tross av løftene som Taliban har gikk amerikanerne om ikke å gi husly til internasjonale jihadistiske terrorgrupper – hovedsakelig al-Qaida-affilierte grupperinger – er det nærmest utenkelig at Taliban ikke kommer til å ha et nært samarbeid med slike terroristgrupper fremover.

Faktisk skal alliansen mellom al-Qaida og Taliban være sterkere enn noensinne, og den beryktede terrorgruppen skal ha spilt en viktig rolle i Talibans blitzovertagelse av det fjellrike landet. Taliban har også allerede frigjort flere høytstående al-Qaida medlemmer fra fengselet ved USAs tidligere flybase Bagram, som sannsynligvis kommer til å få ringvirkninger for den internasjonale jihadistbevegelsen i flere år fremover.

Syria-koplingen

Videre, i takt med at krigen i Syria kommer til veis ende – med en fullstendig Assad-seier i sikte – er det sannsynlig at tyngdepunktet til den transnasjonale jihadistbevegelsen vil flytte seg fra Syria og (tilbake) til Afghanistan. Idet presset mot jihadistene siste skanse – Idlib-provinsen – sakte men sikkert økes, vil de ekstremistiske fremmedkrigerne lete etter nye trygge havner for å fortsette sin hellige krig mot de vantro.

I takt med at jihadistene blir presset ut av Syria, vil de ønske å øke sin tilstedeværelse i Afghanistan for å bruke landet som en base til å planlegge terrorangrep globalt, slik som landet fungerte før terrorangrepet 11. september 2001. Ettersom både Taliban og al-Qaida har sterke historiske bånd og er en del av det internasjonale islamistiske samfunnet – basert på ekspansjonistisk jihadistisk ideologi – vil det bli vanskelig for lederskapet til førstnevnte å nekte sistnevnte en frihavn i Afghanistan, uten stor misnøye i egne rekker.

Med Allah på sin side

Nå som et dårlig utstyrt Taliban også har ydmyket nok en militær supermakt, er selvtilliten og troen på egne militære kapasiteter i egne rekker utvilsomt på topp blant islamistene. De religiøse forklaringene lar nok ikke vente på seg: «Sovjeterne og amerikanerne hadde alle verdens våpen til disposisjon, men den allmektige Allah er på Talibans side, så de vantro ble jagd ut med halen mellom beina.» Eller som en høytstående Taliban-kommandør sa: «Taliban kriger for troen, for jennah (himmelen) og ghazi (drepe vantro)… Hæren og politiet kriger for penger.»

I tillegg har 20 år med hellig krig mot USA og allierte i praksis fungert som det ultimate militære treningsregimet for Taliban. Videre, i sin blitzovertagelse av Afghanistan, har islamistene også konfiskert enorme mengder våpen fra okkupasjonsmakten og kollaboratørregjeringen, og er nå bedre forberedt for krigføring enn noen gang tidligere i sin historie. Det er derfor ikke ulogisk å konkludere med at ekstremistene er blitt mye mer militært slagkraftige nå – både taktisk smartere og bedre utrustet – enn da amerikanerne fjernet dem fra makten mot slutten av 2001. Det vil derfor bli eksponentielt vanskeligere å fjerne Taliban fra makten for enhver ekstern aktør som eventuelt skulle anse det som nødvendig i tiden fremover.

Med en slik guddommelig selvtillit, samt nyervervede militære kapasiteter, er det lite som tyder på at Taliban vil se det som nødvendig å holde sine ord om å ikke la Afghanistan bli en frihavn for transnasjonale jihadistiske bevegelser på mellomlang sikt – på tross av løftene gitt til amerikanerne.

Terror-frihavn 2.0

Alt ligger derfor til rette for at globale jihadistbevegelser vil få en frihavn i Afghanistan til å kunne planlegge terrorangrep mot globale mål i tiden fremover.

Innledningsvis vil nok en slik allianse holde seg i skyggen og Taliban vil nekte enhver tilknytning til terroristene. Islamistene vil fortelle det internasjonale samfunnet, globale stormakter og internasjonale medier akkurat det de vil høre til det punktet hvor gruppen føler at den har konsolidert makten tilstrekkelig i Afghanistan.

Men så fort regjeringsmakten er konsolidert og de militære posisjonene befestet, vil Taliban føle seg selvsikkert nok til å ikke lenger legge skjul på sin ekspansjonistiske natur til omverden og åpenlyst støtte al-Qaidas mange underfilialer i landet. Som før 911, vil utallige treningsleirer for internasjonale jihadistiske grupperinger – som vil bli brukt til å trene opp ekstremister til å planlegge og begå terrorhandlinger verden rundt – sannsynligvis spire opp over hele landet.

Om det blir vestmaktene, Russland, Kina, India eller andre som ender opp på mottakersiden spiller ingen rolle. Så lenge Taliban bidrar til at den islamske religiøse plikten ghazi (drepe vantro) blir opprettholdt, slik at jihadistene kan finne sin rettmessige plass i jennah (himmelen), vil de fortsette med sin hellige krig mot omverden via sine allierte i al-Qaida…

Og de føler seg mektigere og tryggere enn noen sinne. Etter å ha vært i konstant krig og ydmyket to militære stormakter – Sovjet og USA – på litt over 40 år, i tillegg til britene cirka 100 år tidligere, er jihadistene overbevist om at Allah er på deres side. Med slike formidable motstandere som eventuelt vil vente, hvem vil gå inn i Afghanistan etter det neste 911 har blitt planlagt og utført fra terrorister som opererer fritt i landet?

