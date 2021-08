annonse

Zabihullah Mujahid er offisiell talsperson for terrororganisasjonen Taliban og har lagt ut flere twitter-meldinger og videoer av erobringen av Afghanistans hovedstad Kabul.

Majahid tvitret om Taliban-terroristene da de stormet hovedstaden søndag.

En annen melding som er lagt ut nylig viser et videoklipp der Taliban-ledere står i sentrum av Kabul og snakker.

Meldingene kommer i en tid hvor kvinner i landet er livredde. Det er også rapportert at terror-organisasjonen allerede har begynt å likvidere politiske motstandere.

Kritiseres

Mange stusser på at Twitter lar terrorister dele sin propaganda på den sosiale plattformen, samtidig som de har bannlyst Donald Trump og flere konservative stemmer i USA.

Den amerikanske presidenten ble kastet ut av Twitter i januar i år og er nektet å komme tilbake på grunn av sine ytringer. Twitter begrunnet utkastelsen med at Trump hadde «oppfordret til bråk» under en tale.

– Frihet og demokrati går ikke bra når Twitter fortsetter å forby Trumps konto, men lar Talibans talsperson få spre sitt budskap uten og ofre det en tanke, skriver den franske politikeren Jérôme Rivière på twitter.

Freedom and democracy are not doing well when #Twitter continues to ban #Trump’s account but relays the #Taliban spokesperson's without any second thoughts pic.twitter.com/WAOCCdoGdt

— Jerome Riviere (@jerome_riviere) August 15, 2021