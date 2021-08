annonse

Kun vaksinerte newyorkere vil fra i dag av få muligheten til å spise innendørs på restaurant, dra på kulturarrangementer innendørs eller på treningssenter.

Storbyen blir den første i USA til å innføre et slikt krav, og selv om reglene altså trådte i kraft allerede i dag, vil ikke myndighetene foreta inspeksjoner for å se om de blir håndhevet før 13. september, helga da byens offentlige skoler åpner for høstsemesteret.

Du kan lese mer om New Yorks planer for en trygg gjenåpning av byen her.

