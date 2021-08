annonse

Bildet får kritikk på sosiale medier.

Mens terrororganisasjonen Taliban invaderte og tok over Afghanistans hovedstad Kabul, publiserte Det hvite Hus et bilde av USAs president Joe Biden sittende alene på feriestedet Camp David.

Taliban beslagla amerikanske våpen, ammunisjon og militært utstyr som pansrede stridsvogner og militære kjøretøyer, da de tok over Kabul søndag. Afghanistans president rømte landet og fortalte i en pressemelding at Taliban har vunnet.

Joe Biden ble avbildet alene i et møterommene på presidentens feriested Camp David.

– I morges møtte presidenten og visepresidenten sitt nasjonale sikkerhetsteam og høytstående embetsmenn for å høre oppdateringer om nedtrappingen av vårt sivile personell i Afghanistan, evakueringer av SIV-søkere og andre afghanske allierte og den pågående sikkerhetssituasjonen i Kabul, skrev Det hvite hus på twitter i det de la ut bilde av Biden mens han så på TV-skjermen.

Misfornøyd

Det har kommet flere tusen reaksjoner under twitter-meldingen der mange viser sin misnøye.

– Jeg synes det er på tide at Biden taler til nasjonen. Jeg stemte Biden og synes det er vanskelig å forsvare dette rotet, og nasjonen er forferdet over hendelsene som utspiller seg, skriver en person.

Representanten Jim Jordan reagerte også, skriver Fox News.

– Hvorfor er Joe Biden på ferie? spurte Jordan.

En annen ler og skriver at han ikke kan tro at noen synes det var en god ide å legge ut dette bildet.

