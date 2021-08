annonse

Joe Biden har blitt hardt kritisert for beslutningene om uttrekning som la grunnlag for regjeringsstyrkenes kollaps og Talibans maktovertakelse. Han har også fått kritikk for å ikke adressere nasjonen. I kveld norsk tid holdt han sin første tale etter at Kabul falt i helgen.

