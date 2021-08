annonse

Man kan klippe en sau mange ganger, men flå kan man bare gjøre en gang. Skatten må opp, ikke ned, sier Kari Elisabeth Kaski. Hun er SVs finanspolitiske talsperson.

Kaski hevder at skattekutt fører til et enormt økonomisk tap, som kunne ha blitt brukt til velferd og kutt i klimagassutslipp. SV vil ikke gi NHO-sjefen skattegarantier.

– Det er selvsagt uaktuelt for oss å være med på kappløpet om å senke skatten som NHO har tatt til ordet for, uttaler hun til E24.

Selv om SV fremstår som sosialistisk, så er det et eliteparti for akademikere i offentlig sektor. Det er veldig få i dag som arbeider på gulvet som stemmer SV, selv om partiet liker å snakke om arbeidsfolk. Men det som kanskje er mest urovekkende er deres mangel på forståelse av forskjellen mellom pluss og minus.

Skatter og avgifter er en balanse, folk synes det er akseptabelt å betale noe hvis de får igjen goder, slik som sykehus, skoler og veier. Men når skatteskruen dreies om for også å inkludere innbilte klimakatastrofer og illusjoner om multikultur, så svekkes skatteviljen.

– Høyresiden må slutte å komme med påstander om at formuesskatten er særnorsk, den finnes i flere andre land, sier Kaski og mener at Høyre driver et skattekappløp mot bunnen.

Hjørnesteinsbedriften Lerum i Sogndal sier at en gjeninnføring av arveavgift vil gjøre generasjonsskifter umulig. Kaski har forståelse for Lerums bekymringer, men hun sier at SV ønsker større spredning av både formue og eierskap:

– Og da er arveavgiften det mest effektive virkemiddelet. Avskaffelsen av arveavgiften i 2013 har bidratt til å øke forskjellene og til å øke konsentrasjonen av formue hos et fåtall.

Lerum saft har tilhørt Lerum-familien i fire generasjoner. Men det vil SV ha slutt på. De har foreslått en arveavgift på 70 prosent hvis arven er over 100 millioner. Det vil nok bety slutten på familiebedriften Lerum.

– Det vil på mange måter kvele det norske familieeierskapet og det private eierskapet i Norge. Hvis man skal ha formuesskatt må den innrettes slik at det blir rettferdig mot utenlandske investorer, men det er arveavgiften som er det mest utfordrende for oss, sier medeier Trine Lerum.

