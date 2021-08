annonse

annonse

Mandag hadde statsminister Erna Solberg (H) en samtale med fredsprisvinner Malala Yousafzai om situasjonen i Afghanistan.

Solberg forteller NTB at det var den afghanske aktivisten som tok initiativ til en samtale med den norske statsministeren før hastemøtet om Afghanistan i FNs sikkerhetsråd.

– Hun ønsket en samtale for å understreke på vegne av sin organisasjon at de vil reise en bekymring over situasjonen for jenter og kvinners utdanning i Afghanistan, sier Solberg til NTB.

annonse

– Hun ville gi meg beskjed om de inntrykkene hun har, og jeg har sagt til henne at dette er noe vi kommer til å ta opp i Sikkerhetsrådet i dag, sier statsministeren.

På Twitter takker Yousafzai Solberg for samtalen på Twitter.

– Takk for at du tar ledelsen, statsminister, og for at du lot meg fortelle om bekymringene jeg hører fra kvinner i Afghanistan. Jeg oppfordrer Sikkerhetsrådet til å vedta en resolusjon for å beskytte afghanske kvinner, jenter og minoriteter, skriver hun.

Thank you for your leadership, Prime Minister, and for allowing me to share concerns I am hearing from women in Afghanistan. I urge the Security Council to pass a resolution to protect Afghan women, girls and minorities. https://t.co/tWAUoWk25z — Malala (@Malala) August 16, 2021

annonse

Malala Yousafzai ble i 2014 tildelt Nobels fredspris som 17-åring. Da hun ble skutt av Taliban-krigere på grunn av sitt engasjement for jenters rett til utdanning, ble hun kjent i hele verden.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474