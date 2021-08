annonse

Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at afghanere som er blitt tvangsreturnert fra Norge etter asylavslag skal hentes tilbake.

– Det at Taliban tar over styringen i Afghanistan er ikke grunn til å endre beslutninger som ble fattet om avslag på opphold i Norge. Dette var i de aller fleste tilfeller folk som søkte om opphold og fikk avslag fordi de ikke oppfylte det regelverket, sier han til NTB.

Både SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes har bedt om at Norge skal hente tvangsreturnerte afghanere tilbake. Statsministeren avviser dette overfor VG..

– Det er ingen av dem som har fått avslag, som har personlig grunnlag for at de skal være forfulgt i Afghanistan, sier Solberg.

Solberg understreker at det ikke er spesielle forhold for dem som er sendt tilbake dit fra Norge, som gjør deres situasjon mer utrygg enn andres. Hun vedgår imidlertid at det vil være personer i Afghanistan som har et individuelt grunnlag for å få hjelp.

– Det er en av de tingene som vi sammen med andre land ser på, hvordan vi kan hjelpe menneskerettighetsforkjempere og andre. Men det er ikke et generelt grunnlag for å hente personer som har vært i Norge, blitt returnert og som ikke har et personlig asylgrunnlag til å være forfulgt, sier hun.

