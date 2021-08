annonse

MDGs leder i Oslo bystyre Eivind Trædal er ikke nådig i et angrep på Siv Jensen.

– «Rasshøl» er karakteristikken bystyrerepresentant Eivind Trædal setter på tidligere finansminister og partileder Siv Jensen i Fremskrittspartiet. Det er ikke første gangen at MDG-representanten opptrer som en bølle i offentlig debatt og på sosiale medier, skriver Gunnar Stavrum i Nettavisen.

– Den mest omtalte gangen Trædal mistet hodet, var da han ble bedt om å forlate studioet i NRKs Dagsnytt18.

Stavrum slår fast at slike utspill er urovekkende for Miljøpartiet De Grønne. De har selv klaget over sjikane og hets på sosiale medier, og da kan de ikke oppføre seg som troll selv, mener Nettavisens redaktør.

Bakgrunnen for Trædals melding var at Siv Jensen uttalte til Dagens Næringsliv at årets 22. juli-debatt omfattet en brunbeising av Fremskrittspartiet.

Nå ser det ut til at Trædal har fjernet meldingen, men det er lite selvransakelse å spore i en senere oppdatering.

