USAs tidligere president Donald Trump mener etterfølgeren Joe Biden må gå av etter at Taliban har tatt kontrollen i Afghanistan.

– Tiden er inne for Joe Biden til å gå av i unåde for å ha tillatt det som skjer i Afghanistan, sa Trump i en uttalelse søndag.

Trump mener også at Biden har sviktet katastrofalt på temaer som oppblomstring i koronasmitte, innvandring, økonomi og energipolitikk, skriver NTB.

Trump inngikk en avtale med Taliban i fjor og som opprinnelig ga USA frist til å trekke ut sine styrker innen mai i år. I bytte skulle Taliban stille opp med en rekke sikkerhetsgarantier, ifølge avtalen.

Biden utsatte fristen for å fullføre uttrekkingen og satte ingen betingelser for uttrekkingen.

Taliban tok søndag kontroll over Kabul, litt over to uker før 31. august-fristen som Biden hadde satt for å fullføre uttrekkingen av amerikanske styrker fra Afghanistan.

