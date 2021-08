annonse

USA firet søndag flagget på ambassaden i Kabul og har sendt alt personell til flyplassen.

Amerikanske styrker overtar der sikkerheten og flygekontrollen, skriver NTB.

– I øyeblikket fullfører vi en rekke grep for å sikre flyplassen og tilrettelegge for trygg avreise for amerikansk og alliert personell fra Afghanistan via sivile og militære flygninger, het det i en felles uttalelse fra forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet i USA natt til mandag norsk tid.

Det opplyses også om at alt personell fra ambassaden var blitt flyttet til flyplassen.

– Alt ambassadepersonell er på flyplassen, under beskyttelse av amerikanske militære, het det i uttalelsen.

Tidligere søndag opplyste Pentagon at USA sender ytterligere 1.000 soldater til Kabul for å hjelpe til med evakueringen på flyplassen.

