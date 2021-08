annonse

annonse

Det var en økning av virussmitte i Stavanger og det ble satt i sammenheng med de somaliske miljøene i byen.

For å forebygge smitte oppfordret kommunen helsearbeidere med somalisk bakgrunn om å teste seg. At én bestemt etnisk gruppe blir bedt om å teste seg faller ikke i god jord hos alle. En talsmann for den Stavanger-baserte organisasjonen Unge Minoriteter mener kommunen her skjærer alle somaliere over én kam.

– Selv om vi anbefaler folk å ha lav terskel for å teste seg, kan du ikke be alle med somalisk bakgrunn til å teste seg bare fordi de tilhører det somaliske miljøet. Det bidrar til fordommer og stigmatisering, sier talsmannen.

annonse

Antirasistisk Senter kastet seg også på bølgen. De valgte å melde Stavanger kommune til Diskrimineringsnemnda. De hevdet at oppfordringen fra kommunen var diskriminerende og at testingen og mistenkeliggjøringen av somaliske ansatte som gruppe var en særlig ulempe som andre ansatte ikke ble utsatt for. Senteret mente at tiltaket gikk lengre enn situasjonen tilsa, skriver Dagens Medisin.

Nå har nemnda konkludert med at kommunens anmodning ikke var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet.

Stavanger kommune brøt ikke diskrimineringsregelverket da den oppfordret helsearbeidere med somalisk bakgrunn om å teste seg for covid-19, konkluderer Diskrimineringsnemnda.

annonse

– Lovlig forskjellsbehandling

Nemnda finner at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling i likestillings- og diskrimineringslovens § 9 var oppfylt. Det vil si at forskjellsbehandlingen var saklig, nødvendig og forholdsmessig.

– Avgjørelsen viser at smittevernhensyn mot covid-19 kan gjøre forskjellsbehandling lovlig, uttaler direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda i en pressemelding.

I sin vurdering har nemnda lagt vekt på at kommunens begrunnelse for oppfordringen var å verne sårbare pasienter og brukere mot smitte. Det vises også til smittetrykket i det aktuelle tidsrommet i den aktuelle gruppen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474