Tusenvis protesterte i helgen mot det nye coronapasset som rulles ut 1. september i Montreal i Canada.

Tusenvis av rasende borgere samlet seg i gatene i Montreal lørdag for å protestere mot den kommende implementeringen av et vaksinepasssystem som skal lanseres i september.

Coronapasset vil kontrollere om du har rett til å besøke diverse steder, for eksempel arrangementer, barer, restauranter og treningssentre. Har du ikke papirene i orden, vil du bli nektet adgang.

Det er lagt ut flere videoer på sosiale medier av demonstrasjonen som tiltrakk seg tusenvis av mennesker.

Selv om det også er lagt ut oversiktsbilder av den store demonstrasjonen påstod lokalavisen Montreal Gazette at det kun var noen hundre som deltok.

Forandret tittel etter press

Avisen la ut nyheten på Twitter. Flere canadiere konfronterte Montreal Gazette i kommentarfeltet der de skrev at avisen sprer fake news.

– Dere mener tusenvis. Titusenvis. Jeg var der. Ca. 70 000. Men så var det kanskje for mange til at dere kunne telle!, skriver en kvinne.

– “Hundrevis?” Det var flere mennesker der enn de som abonnerer på drittavisen deres, skriver en annen.

You mean thousands. Tens of thousands. I was there. Approx. 70,000. But then maybe there were too many for you to count!

