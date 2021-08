annonse

Forfatter John Færseth hevder at flere norske alternativmedier fungerer som «kanaler» for russisk desinformasjon og propaganda. Han mener de formidler en mer eller mindre uttalt Kreml-vennlig vinkling.

– Også Resett har publisert flere tekster med et Kreml-vennlig perspektiv, eller et perspektiv som er nært opptil det som finnes hos RT og andre russiske medier, skriver Færseth i Journalisten.

– Mye er kronikker av Bjørn Ditlef Nistad, som er publisert under rubrikken «Folkets røst», samt kronikker av Erik Selle fra Partiet De Kristne (PDK).

Han hevder at Resett har lagt seg tett opp til Kreml-narrativet i omtalen av den russiske Sputnik V-vaksinen. «Flere artikler har omtalt denne som svært effektiv, og som en suksess i store deler av verden bortsett fra EU som ikke vil ha den», skriver Færseth.

Resett har vært mer uavhengig i sin dekning og vinkling enn andre alternative medier, selv om de på noen områder har overlappet med det som finnes hos RT og andre Kreml-vennlige medier, mener han.

John Færseth har blant annet skrevet boka «Fyrtårnet i øst – Putins Russland og vestlige ekstremister».

Bjørn Nistad svarer John Færseth i et videointervju

Han sier blant annet at Færseth mangler evne til å fornye seg, han har sagt akkurat det sammen siden 2014, bare pakket det inn i en ny språkdrakt. Nistad ler når han forteller at Færseth til og med har beskyldt ham for å få betalt av Kreml.

Nistad avslutter med å si at han bør nok få seg en jobb, og undrer over at Faktisk.no ikke har ansatt John Færseth.

