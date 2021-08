annonse

CNNs journalist i Kabul, Clarissa Ward, er blitt den store snakkisen på sosiale medier de siste dagene.

Terrororganisasjon Taliban har overtatt Afghanistan etter at vesten har prøvd å bygge opp et demokrati i landet de siste 20 årene.

I gatene ropes det allerede om «død over Amerika», noe som kan indikere at Taliban ønsker å fortsette sin terrorvirksomhet mot vestlige mål.

– Hyggelige

På sosiale medier har en video gått viralt der CNNs Clarissa Ward omtaler terroristene som «hyggelige».

– De roper død over Amerika, men virker å være hyggelige. Det er veldig rart, sa hun i sin rapportering.

Videoen er blant annet delt av Daily Caller på twitter der det er kommet mange tusen reaksjoner.

En person har lagt ved et skjermbilde fra en voldelig Black Lives Matter-demo som CNN omtalte som «for det meste fredelig protest etter politiskyting». BLM-demonstrasjonene i 2020 forårsaket skader for milliarder i flere byer. Flere politifolk og uskyldige sivile ble drept i opprøret som varte i flere måneder i mange amerikanske byer.

«Er det en amerikansk fiende CNN IKKE vil være heiagjeng for?», heter det i en melding fra senator Ted Cruz, som la til «I obligatorisk burka, dessuten».

Is there an enemy of America for whom @CNN WON’T cheerlead?

(In mandatory burkas, no less.) https://t.co/9O6pe8yROM

— Ted Cruz (@tedcruz) August 16, 2021