Forfatterforeningen trekker støtten til oppropet mot Ytringsfrihetskommisjonen.

180 av medlemmene som avga stemme, har nå gått inn for å trekke støtten til oppropet som Den norske Forfatterforening ga sin tilslutning til tidligere i sommer uten å ha konferert med sine medlemmer. 23 var avholdende, og 70 stemte for å opprettholde støtten.

Forfatter Roy Jacobsen meldte seg ut av foreningen etter at den støttet oppropet, som han mente var et forsøk på å begrense den frie debatten ved at kunstfeltet ville beskytte seg selv mot kritikk, harselas og latterliggjøring. Deretter ba forfatter Erik Fosnes Hansen om at støtten ble trukket.

Det førte til at styret bestemte seg for å høre oppfatningen blant medlemmene, skriver NTB.

Nå har altså et stort flertall stemt for å fjerne støtten. Som følge av dette har styremedlem Håvard Syvertsen trukket seg.

– Etter mitt syn trengs det en betydelig vilje til å misforstå for i fullt alvor å tro at fjorten kunstnerorganisasjoner går inn for å innskrenke ytringsfriheten, slik flertallet later til å mene. Den viljen verken kan eller vil jeg sitte i styret og administrere, og når flertallet i foreningen går inn for å trekke støtten, må jeg for min del ta konsekvensen av det, skriver Syvertsen på Facebook.

