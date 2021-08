annonse

annonse

Bruker krass retorikk i sin omtale av det han kaller Kinas «maoistiske» leder.

Den venstreorienterte og omstridte mangemilliardæren George Soros advarer om at den kinesiske presidenten Xi Jinping er «den farligste fienden til åpne samfunn i verden», i en kronikk publisert i Wall Street Journal fredag.

– Xi Jinping, herskeren av Kina, lider av flere interne selvmotsigelser som i stor grad reduserer samholdet og effektiviteten til hans lederskap, argumenterer Soros og forklarer nærmere:

annonse

– Det er en konflikt mellom hans tro og handlinger, samt mellom hans offentlige erklæringer om å ville gjøre Kina til en supermakt og hans oppførsel som hersker internt i Kina. Disse interne motsetningene har gjort seg gjeldende i sammenheng med den voksende konflikten mellom USA og Kina.

Diametrale motsetninger

Mangemilliardæren advarer deretter om at den politiske utviklingen i Kina – med en maoistisk renessanse – kan lede til krig mellom Kina og USA:

annonse

– I hjertet i konflikten mellom Washington og Beijing er virkeligheten at de to nasjonene representerer styringssystemer som er diametralt motsatte. Vi burde erkjenne det: Det er et annet system. Det er helt det motsatte av vårt, sier han om Kinas regjerende kommunistparti.

– USA står for et demokratisk, åpent samfunn der regjeringens rolle er å beskytte individets frihet. Xi mener Mao Zedong oppfant en overlegen organisasjonsform som han fører videre: Et totalitært lukket samfunn der individet er underordnet ettpartistaten, presiserer han og konkluderer:

– Forholdet mellom Kina og USA forverres raskt og kan føre til krig.

Trussel

Avslutningvis tar Soros til orde for en mer konfronterende vestlig linje ovenfor Beijing, som han mener altfor ofte gir Kina «fordelen av tvilen».

– Jeg anser Xi Jinpings Kina som den verste trusselen mot et åpent samfunn, en dødelig fiende av Vesten, argumenterer han og konkluderer:

annonse

– Jeg er ikke anti-kinesisk i det hele tatt. Jeg er bare anti-Xi Jinping.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474