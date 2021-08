annonse

Søndag rømte Ashraf Ghani og Kabul falt til Taliban uten motstand fra de styrkene USA har stått i spissen for å trene siden 2001. Mandag kveld holdt Joe Biden en tale til det amerikanske folk. Han forsvarte avgjørelsen om å trekke seg ut.

Kritikken har haglet mot Biden fra så vel høyresidens medier som hans tradisjonelle mer sympatiserende medier som CNN, MSNBC, Washington Post og New York Times. Det hevdes å være en skam, et nytt nederlag à la Vietnam og at Bidens håndtering er katastrofal.

Bidens forsvar gikk langs flere akser. Men ett særlig argument burde republikanerne og Trumps støttespillere i all ærlighet merke seg. Biden mente han ble etterlatt med få kort å spille etter den avtalen Donald Trump gjorde med Taliban i 2020 om å trekke ut samtlige amerikanske soldater innen 1. mai 2021. Valget for Biden sto mellom om å følge avtalen som Trump hadde gjort (han utsatte utrekningen til 11. september), eller å sende enda flere amerikanske styrker enn de 2 500 som sto der da han overtok Det hvite hus i januar 2021.

For grunnen til at Taliban ikke hadde angrepet utenlandske soldater de siste 18 månedene var nettopp avtalen om at de skulle trekke seg ut. Hvis Biden hadde skrotet den avtalen og sagt at soldatene ville bli på ubestemt tid, måtte man regne med at Taliban også ville forkaste sin del av avtalen. Dermed ville krigen eskalert og det ville vært et økende behov for amerikanske soldater.

Jeg tror den analysen fra Biden er korrekt. Man kan godt hevde at det ville vært verdt innsatsen både i penger og soldater å fortsette i Afghanistan på ubestemt tid for å holde regjeringsstyrkene oppreist og hindre full overtakelse av Taliban. Min egen analyse av Vestens forhold til Afghanistan har egentlig modnet til det.

Av to hovedgrunner. For det første vil Talibans maktovertakelse være en seier for jihadister som promoterer en opprinnelig form for islam. Det er en inspirasjon for krefter vi verken ønsker i våre egne land eller som en global kraft. For det andre vil vi vanskelig kunne unngå en flyktningstrøm som også til dels vil ta seg til Vesten. Og vi kan knapt forsvare å sende noen tilbake til Taliban. Begge disse effektene er kostbare og truende for sikkerheten vår.

Men det var Donald Trump som initierte og tok avgjørelsen om den uttrekningen vi nå er vitne til. Jeg ser nå republikanere hevde at Trumps utrekning var «condition based» og at det er Biden som er unikt inkompetent som har sørget for den pinlige evakueringen man ser. Men det er knapt troverdig. I det avtalen om uttrekning var gjort av Trump i 2020, hadde ikke USA mange kort på hånden tilbake med mindre man virkelig ville true med å gå inn igjen med enda flere styrker enn før. Og det var det lite som tydet på at Trump hadde planer om.

Jeg vil derfor påstå at hadde Trump vunnet valget og vært president idag, ville vi mest sannsynlig sett den samme demoraliseringen av de afghanske politikerne og soldatene, og Kabul ville sett temmelig likt ut som nå.

Bidens uttalelser i juli om at de afghanske sikkerhetsstyrkene kom til å klare seg, kan han heller ikke strengt tatt kritiseres for. Han kunne uansett ikke sagt at han trodde Taliban ville vinne, her handlet det om å prøve å skape tro på at Kabul kunne holde stand.

I talen kritiserte Biden afghanere for korrupsjon og det å mangle vilje til å kjempe mot Taliban. Det hadde ikke vært annerledes om ett, fem eller 20 år, sa Biden. Det har han nok rett i. Nasjonsbyggingsprosjektet var basert på kunnskapsløshet og vestlige luftslott. Spørsmålet er likevel om en nesten permanent støtte til svake, korrupte afghanere som, med den støtten, var villig til å kjempe og dø i kamp mot Taliban, faktisk hadde vært verdt prisen. Når vi i tiden fremover kommer til å se konsekvensene av et middelaldersk islamsk regime med kontroll over hele Afghanistan, tror jeg faktisk det.

Men da er det i så fall både Trump og Biden som vurderte feil.

