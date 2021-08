annonse

Arsenal og Real Madrid skal ha kommet langt i forhandlingene om en permanent overgang for Martin Ødegaard, ifølge flere medier.

Den spanske avisen AS og VG hevder begge å ha kilder på at et klubbskifte er nært forestående for drammenseren. Det samme gjør britiske The Athletic.

Arsenals interesse for Ødegaard er kjent fra tidligere, etter at nordmannen var utlånt til London-klubben forrige sesong, men tirsdag skal det ha vært et gjennombrudd i samtalene om en permanent avtale.

Ifølge VG ligger det an til at Ødegaard blir tidenes dyreste norske fotballspiller.

AS skriver at nordmannen ikke trente med lagkameratene i Real Madrid tirsdag.

