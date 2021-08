annonse

MDG-politiker Øyvind Strømmen har nylig skrevet boken «Giftpillen». Den handler om konspirasjonsteorier, hvordan de har vokst frem og konsekvensene som følger med.

Han sier til Aftenposten at mange tror at konspirasjonsteorier er et amerikansk fenomen. Men forfatteren nevner at vi finner noen her i Norge, og deler dem i tre sjangere:

Den første er at noen tror slemme globalister trekker i trådene og legger mørke planer. Norske politikere trekkes inn, og det hele knyttes gjerne til påstander om at klimaendringene ikke er reelle.

Den andre er at muslimene vil ta over. Noen teorier grenser mot Eurabia-teorien som blant andre Anders Behring Breivik var opptatt av. Tanker om snikislamisering kan til dels være innenfor konspirasjonsteoriene.

Den tredje som finnes i Norge er troen på at vaksinene er en del av et mørkt komplott – enten for å overvåke oss, eller bare for å tjene penger. Strømmen sier også at det finnes teorier om at pandemien ikke er reell, eller at viruset er sluppet løs med viten og vilje.

– Men jevnt over er konspirasjonsteoriene marginale. Det er mindre av dem i Norge enn i andre land. Norge har høy tillit i samfunnet, mens mistillit gir konspirasjonsteorier bedre forhold. Norge er mindre polarisert enn det amerikanske samfunnet, derfor vil jeg påstå at det også er mindre konspirasjonsteorier her, mener han.

