Norsk valgkamp på tv er forutsigbart sirkus. Vi har partilederdebattene med åtte personer som i løpet av 90 minutter skal vise seg fram.

Det vi kan se i slike sammenhenger er ledernes dagsform og i hvilken grad de er i stand til å bruke retoriske triks for å utmanøvrere hverandre. De underliggende analysene av samfunnets problemer er det umulig å ta opp til diskusjon. Premissene er allerede lagt og de partilederne som eventuelt vil stille spørsmål ved om vi har en klimakrise som innebærer at økonomien må legges om, er sjanseløse. Som grunnlag er derfor alle enige om det meste og må vise seg fram som på en dyrsku.

For de tradisjonelle mediene er disse partilederdebattene høydepunkter hvor deres kommentatorer koser seg i rollene som dommere. De sitter klar og må raskt på banen og kåre vinnere og tapere og gi terningkast.

En runde på norske nettaviser etter mandagens partilederdebatt viser hvor meningsløs hele denne utdelingen av karakterer og terningkast har blitt. Dommene spriker i alle retninger. VG slår fast at «Listhaug og Lysbakken vant debatten». Begge får terningkast 5. Om Listhaug skriver de:

Klassisk Frp-argumentasjon for olje, og for bilbruk. Blid og tydelig. Klarte å sette punktum i større grad enn hun pleier. Det kler henne. Gjentar sine hovedpoeng, uten at det høres ut som kjedelige gjentagelser. Snakker så folk forstår, får frem Frps politikk, enkelt og greitt. Får frem partiets kjernesaker, også når det egentlig handler om andre temaer, uten at det fremstår som påtatt. Dette var en god debut fra en fersk partileder.

Jaha. Deretter tok jeg en kikk på TV 2. Der er det Jonas Gahr Støre som beskrives som «helt suveren» og får terningkast 6. TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud skriver følgende:

Ap-lederen lykkes i klimadebatten med å peke på kompromisser mellom SV og Vedum. Han er god på å eksemplifisere egne løsninger, og er offensiv når han går til angrep på MDGs plan om å legge ned oljenæringen innen 2035. Blir litt omstendelig i enkelte deler av debatten, og havnet på gyngende grunn da Solberg arresterer han i unøyaktigheter, men henter seg mesterlig inn. Også godkjent i skattedebatten, og får brukt troverdigheten sin som tidligere utenriksminister i debatten om Afghanistan.

VG ga Støre terningkast 4.

Men så kommer vi til TV 2s analyse av Listhaug. Hun får terningkast 1 og Borgersrud skriver dette:

Frp-lederen kommer ikke inn i debatten før 18 minutter har gått. Da har Vedum tatt de beste argumentene som forsvarer lave pumpepriser, mens Listhaug snakker om elektrifisering av sokkelen. Jeg tror folk flest er mer opptatt av pumpeprisen enn kostanden av elektrifisering av sokkelen. Kommer aldri ordentlig inn i debatten. Får muligheten i duellen med Lysbakken, men har lite å komme med når hun drar opp utsagn fra 2015 om asyl for å angripe de rødgrønne.

VG gir Listhaug 5, mens TV 2 gir 1.

Spar oss

Men hvem bryr seg om hva disse folkene mener? Burde mediene heller kutte ut disse terningkastene og kommentarene om hvem som vant? For dette er bare to sammenlikninger. Trekker vi inn Nettavisen, kommer nok en underlig variasjon. Der er det Une Bastholm (MDG) og Guri Melby (V) som utpekes som vinnerne med terningkast 5.

Av TV 2 fikk Nettavisen-vinner Melby kun terningkast 2, mens Bastholm fikk 3. VG ga begge disse terningkast 3.

For min egen del er hele TV-sendingen fra partilederdebatten «deprimerende». For det er disse møtene som skal være kronen på verket av vår offentlige samtale og demokrati. Men det vi får servert er et kaklende sirkus og i ettertid et korps av godt betalte idioter som gir sin selvhøytidelige dom over den samme konstruerte og forutsigbare «debatten».

