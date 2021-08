annonse

Stein Erik Hagen vil spandere enveisbillett til Nord-Korea for Rødts velgere. Men det ville bli en dyr affære, mener Bjørnar Moxnes.

– Jeg blir gjerne med og spanderer en «one way ticket» til Nord-Korea for dem som stemmer Rødt. Så får de et samfunn slik de ønsker seg med en gang, sa Hagen til Dagbladet Børsen.

Men Moxnes har regnet på forslaget, og funnet ut at det vil bli veldig dyrt for Hagen. Men det er også problemer med å få visum, innvender Moxnes, og da særlig om det er enveisbillett. Men om alt skulle klaffe, så oppgir Moxnes at Rødt har opp mot 145 000 velgere, og han har regnet seg frem til at det vil koste Hagen rundt 2,5 milliarder kroner. Men han legger til at Hagen har en formue på 33 milliarder kroner, så han har råd til å sende alle Rødt-velgere til Nord-Korea.

Men Rødt vil heller bruke Hagens penger til å innføre “gratis” tannlege.

– Hagen skal slippe å spandere flybilletter, men med et rekordvalg for Rødt skal han få betale tannlegebesøket til våre velgere og alle andre – enten han vil eller ikke, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Børsen.

Rødt lover å gi gratis tannlege til alle, og det skal de finansiere ved å øke selskapsskatten fra 22 til 26 prosent. Det tror de vil gi 14,8 milliarder ekstra. Det vil også skattlegge de som tjener mest mye hardere.

Stein Erik Hagen omtaler Rødt og SV som «uansvarlige».

