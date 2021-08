annonse

I deres virkelighet finnes ikke problemer med innvandring. Det eneste problemet de ser er Frp, og hver gang Frp foreslår noen løsninger – så blir det et problem.

Denne gangen er det Frps forslag om å ilegge strengere straff om en begår kriminalitet i belastede områder. Forslaget kommer fra et forsøk i Danmark som har vist gode resultater. De som bor i utsatte områder der er fornøyde med at kriminaliteten har gått ned. Hensikten er at kriminelle ikke skal få fotfeste og være en belastning, da særlig for rekruttering av ungdom.

Vi har allerede noe liknende i Norge. Man får også strengere straff om en selger narkotika i nærheten av en skole, eller råkjører utenfor en barnehage. Men slike argumenter trenger ikke inn hos noen politikere, de velger heller å holde seg før ørene og skrike, høyt.

Fremskrittspartiets Lavrans Kierulf vil skjerpe straffene for lovbrudd i enkelte deler av Drammen for å få bukt med ungdomskriminalitet. Et slikt forslag blir ikke godt mottatt av MDG, de kalte det fascistisk og ganske høyreekstremt.

– Nå har Frps partileder gått ut og beskyldt andre for å brunbeise partiet. Men dette utspillet er ganske så høyreekstremt og så brunt som det kan bli. Det er fascistisk politikk som er polariserende og setter bydeler og grupper opp mot hverandre, sier Cathrin Janøy fra MDG.

Jon Helgheim har besøkt Mjølnerparken i København og der forteller de om positive effekter:

– Erfaringer fra Danmark viser at tiltaket med skjerpede straffesoner i områder med høy kriminalitet har hatt en positiv effekt. Da jeg selv besøkte Mjølnerparken i København hvor dette er en realitet, var tilbakemeldingen fra innbyggerne at innsatsen og de skjerpede straffene mot gjengkriminelle hadde gjort at de hadde fått tryggheten tilbake i nabolaget. Den tryggheten fortjener også mennesker i utsatte bydeler på Oslo øst å få tilbake i sine nabolag, sier Helgheim.

Les også: Frp med bredside etter at barn ble skutt: – I Sverige har de gjennomført den innvandringspolitikken mange partier i Norge vil ha (+)



Men SV mener at de ikke finnes noen problemer, de mener at Frp bare skal sanke stemmer.

– Det er uten tvil valgkamp når Fremskrittspartiet kommer med utspill som at kriminalitet begått i Groruddalen og sentrum skal møtes med dobbel straff sammenlignet med resten av Oslo, skriver Kari Elisabeth Kaski og Assad Nasir fra SV i Dagsavisen.

– Dette er et av flere punkter toppkandidatene for Oslo Frp lanserte forrige helg, et forslag som for øvrig har vært fremmet tidligere. I kommunevalgkampen for to år siden gikk Sylvi Listhaug i samme lei, den gang som leder av Frps integreringsutvalg, hardt ut og karakteriserte Groruddalen som ghetto.

De mener at Frp har kun ett verktøy i kassa når det gjelder Groruddalen, og det verktøyet er stempel. Med jevne mellomrom finner man det fram og stempler i vei, enten det er ungdommer eller innvandrere.

SV mener Frps forslag enten er naivt eller farlig. De sier at befolkningen i Groruddalen er opptatt av stort sett de samme tingene som alle andre, slik som skole og arbeid samt at de får mulighet til å leve miljøvennlig.

Om forslaget er bra eller dårlig er verdt en debatt.

Men slike reaksjoner er en avsporing, eller en uvilje til å løse samfunnsproblemer. En politikers jobb er å finne gode løsninger for alles beste. Det gjøres ikke når man hyler rasist, fascist eller nazist. Da bidrar man til det motsatte.

