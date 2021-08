annonse

Islamistene tok kontroll over Bagram søndag, en tidligere amerikansk flybase som USA overlot til den avsatte afghanske regjeringen i forrige måned.

Taliban-talsperson Zabihullah Mujahid melder på Twitter at Taliban har løslatt tusenvis av fanger som ble holdt på flybasen Bagram, inkludert flere høytstående medlemmer av al-Qaida, terrorgruppen som stod bak angrepene mot tvillingtårnene i september 2001, som førte til USAs invasjon av Afghanistan i 2001.

Bagram var kontrollert av det amerikanske militæret i omtrent to tiår før USA overga basen til det afghanske militæret i juli, som en del av USAs tilbaketrekning fra Afghanistan.

Konsekvenser

Bill Roggio, terroranalytiker og redaktør i Long War Journal, hevder i en tweet at hendelsen kommer til å få konsekvenser for global jihadistisk terrorisme i årene som kommer.

– Taliban hevder å ha tatt over Bagram flybase og frigjort fanger. Mange høytstående fanger av var lokalisert der, inkludert medlemmer av al-Qaida. Dette vil få gjenklang i årene som kommer, skriver han

The Taliban claims it overran Bagram Air Base and freed prisoners. Many high value detainees were located there, including members of Al Qaeda. This will reverberate for years to come. https://t.co/yt3eG0uZNk

— Bill Roggio (@billroggio) August 15, 2021