NTB melder at Taliban holder tirsdag sin første pressekonferanse i Kabul etter at de tok makten i landet. Talsmann Zabihullah Mujahid forsikrer om at alle er tilgitt.

Mujahid har i flere år vært en figur som har gitt uttalelser på vegne av bevegelsen, uten å ha hatt noen høy profil.

– Vi vil sikre at Afghanistan ikke lenger skal være en slagmark. Vi tilgir alle som har kjempet mot oss, fiendskapen har tatt slutt. Vi ønsker ikke noen ytre eller interne fiender, sier han, ifølge BBC.

Videre lovet han at Taliban skal respektere kvinners rettigheter, men han slo likevel fast at det vil skje i henhold til islams normer.

Mujahid påstod at Taliban ønsker at mediene skal være uavhengige, men understreket at «journalister ikke bør arbeide mot nasjonale verdier».

Han lovet også at Afghanistan ikke vil tillate at landet brukes som en base for å rette angrep mot andre land. Dette var en betingelse i avtalen som Taliban inngikk med Trump-administrasjonen i fjor som la grunnlaget for USAs tilbaketrekning.

Mange afghanere frykter at Taliban på nytt skal innføre samme brutale styre som det som ble styrtet for 20 år siden, og særlig kvinner frykter for sin framtid.

