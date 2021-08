annonse

Det skjer ettet rettskraftig dom. Vedkommende er både norsk og iransk statsborger.

Dom

Den tidligere iranske advokaten, Amir Mirmotahari (44), ble i Borgarting lagmannsretts dom av 12. august 2021 dømt til 11 års fengsel for blant annet forbrytelse mot straffeloven § 279 – drapsforbund.

Tidligere, i Oslo tingrett, ble han dømt til 10 års fengsel. Hans anke resulterte i at lagmannsretten besluttet at den tidligere advokatens kriminelle handlinger ble satt til 11 års ubetinget fengsel.

Pågrepet

Dagen etter at dommen i lagmannsretten ble avsagt, ble den tidligere advokaten fra Iran pågrepet. I den anledning, har påtalemyndigheten anmodet varetekts kjennelse av vedkommende for et tidsrom av fire uker.

Politiets begrunnelse til fengslingen, er at de er bekymret for at domfelte vil rømme landet, og unngå herværende straffeforfølgning. Retten fremholdt at domfelte har vært løslatt siden 2018, og har i en periode vært underlagt fengsling og senere surrogater som passbeslag med mer.

Bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet angående lagmannsrettens dom kan nå ikke ankes. Den utenlandske tidligere advokaten fra Iran, må derfor forvente å sone en lang straff.

I tillegg, er samme person tiltalt i en annen alvorlig straffesak som er berammet våren 2022. Politiadvokaten har i den anledning anslått at en samlet dom ved domfellelse for Amir Mirmotahari vil kunne resultere i rundt 14 til 15 års fengsel.

Oppvokst i Norge

Selv om domfelte har iransk og norsk statsborgerskap, er han oppvokst og gått på skole i Norge. Han har samvær med to barn og sin nåværende kone her i landet. I tillegg, er hans hele familie bosatt her.

Han er i tillegg involvert i en rekke tvister med sin eks-kone, advokat Racha Maktabi.

Rettens vurdering

Retten, ved Oslo tingrettsdommer Martin Eiebakke, vurderte og konkluderte følgende:

«siktedes tilknytning til Iran må anses som svak. Selv om han er iransk borger og har familie der, har han etter det opplyste ikke vært der de siste 15 årene. Som tidligere advokat har han gjennom mange år representert en rekke iranske opposisjonelle. Ved reise til Iran oppfatter han selv at han risikerer en langt verre straff fra iranske myndigheter enn det han er dømt til i Norge. Etter rettens syn, er det ikke sannsynlig at han frivillig vil reise til Iran.

Domfelte har også i familie andre land, herunder slektninger i USA, England og svigerfamilie i Tyrkia og Iran. Sistnevnte familie har han overført penger til.

Til tross for den straff siktede nå risikerer. Er det rettens samlede vurdering at det ikke foreligger en konkret og objektiv unndragelse i denne saken. Både sakens historikk, siktedes sterke tilknytning til Norge og svake tilknytning til andre land, tilsier at etter rettens syn at han ikke vil forlate Norge eller på annen måte unndra seg den videre straffeforfølgningen.

På denne bakgrunn har retten kommet til at begjæringen om fengsling ikke tas til følge, og domfelte skal derfor løslates».

Anket

Politiadvokaten anket kjennelsen, og ba om at anken ble gitt oppsettende virkning.

Retten godkjente politiadvokatens anmodning, og fastsatte fristen til 20. august 2021, med mindre lagmannsretten ikke besluttet noe annet.

