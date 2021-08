annonse

Venstre-leder Guri Melby mener et regjeringsskifte kan føre til nye allianser på Stortinget.

Hun åpner sågar for at partiet kan samarbeide mot venstresiden – på sikt, skriver Vårt Land.

– Jeg er ikke fornøyd med blokksituasjonen nå, men med regjeringen vi sitter i. Min ambisjon er et større Venstre, som kanskje kan være en maktfaktor på en annen måte enn i dag. Styrken i et sentrumsparti er jo at man reelt kan samarbeide begge veiene. Og det mener jeg er fremtiden for Venstre, sier Melby.

I intervjuet legger Melby til at hun mener sentrumspartiene er dødt som et fellesskap, og viser til at Senterpartiet, ifølge henne selv, har tatt en nasjonalistisk og proteksjonistisk retning under Trygve Slagsvold Vedum.

– Retorikken om vaksiner er ett eksempel: sikre Norge først, drit i resten av verden, helst uten EU. Venstre er derimot et internasjonalt orientert parti, sier Melby.

På spørsmål om hvorfor folk skal stemme Venstre, så svarer Melby:

– Fordi Venstre er det eneste partiet som tar vare på klima og miljø, og som samtidig skaper nye arbeidsplasser, sier Melby, som legger til at hun mener partiet har tapt mest fordi de inngikk et forpliktende samarbeid med Frp.

