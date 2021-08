annonse

– Vi ser nå at mange av de riktige tingene sies, men det gjenstår å se om det følges opp i praksis, uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på en pressekonferanse i dag.

Søreide fortalte også at regjeringen ikke har gjort noen ny vurdering av om Norge skal ta imot flere flyktninger fra Afghanistan, men at noen kan bli omfattet av kvoteflyktningordningen.

– Vi er allerede et av landene som tar imot flest kvoteflyktninger, og det er jo et viktig rom som selvfølgelig også kan brukes i disse sammenhengene.

Flere utstasjonerte ved Norges ambassade i Kabul, samt personer fra Forsvarets sanitet, er evakuert hjem til Norge. Samtidig fortsetter evakueringen videre.

Det er snakk om fem fra ambassaden og ni fra Forsvarets sanitet, opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på pressekonferansen.

Slitne, men ved godt mot

– Jeg har nettopp møtt dem. De har hatt en lang reise og dramatiske opplevelser, de er slitne, men ved godt mot og i god behold. De skal nå få oppfølging og hvile, sa Eriksen Søreide.

Hun benyttet også anledningen til å takke sine kollegaer i det danske utenriksdepartementet for deres hjelp og assistanse i evakueringsarbeidet.

– Vi fortsetter vårt intensive arbeid for å få evakuert våre lokalt ansatte og deres familier fra Kabul og det ser nå ut til å være bedre kontroll på flyplassen i Kabul.

Eriksen Søreide understreker at evakueringen er svært krevende og kan ta noe tid. For å styrke arbeidet, har ambassadør Ole Andreas Lindemann blitt sendt ned til Afghanistan for å hjelpe til med evakueringsarbeidet.

Nordmenn oppfordres til å registrere seg

Utenriksministeren kommer også med en innstendig oppfordring til alle nordmenn som befinner seg i Afghanistan, om å registrere seg på reiseregistrering.no.

– Vi har ingen bekreftede tall på hvor mange norske borgere som befinner seg i Afghanistan. Registreringen er frivillig, men det er et avgjørende verktøy for å få oversikt. Det bidrar også til at vi kan nå ut med viktig informasjon, forklarer hun.

Statsråden minner også om at ambassaden ikke kan gi vanlig konsulær bistand så lenge den er stengt og at henvendelser til ambassaden derfor sendes automatisk videre til UDs operative sentral i Oslo, som nå er døgnbemannet alle dager og skal svare på telefoner og eposter.

Tidligere i dag bekreftet utenriksdepartementet i Danmark at de har evakuert 14 nordmenn og én utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Danmark fra Afghanistan i et dansk fly fra Islamabad i Pakistan.

Samtidig melder NTB at Norge har sendt 15 ekstra personer ned til Kabul for å sikre driften av det norskledede feltsykehuset på flyplassen hvor det rundt 40 nordmenn nå skal være stasjonert.

