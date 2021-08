annonse

Beskyttelsen coronavaksinene gir, svekkes over tid, ifølge smittevernbyrået CDC. Nå åpner de for en tredje vaksinedose for alle.

Fra 20. september kan alle amerikanere få muligheten til å ta en tredje dose coronavaksine. Denne dosen skal administreres minst åtte måneder etter at dose to er satt.

– De tilgjengelige dataene viser veldig tydelig at beskyttelsen mot covid-19 begynner å svekkes over tid etter de første vaksinedosene. I forbindelse med deltavariantens dominans begynner vi å se tegn til redusert beskyttelse mot mild og moderat sykdom, heter det i en uttalelse fra helsemyndighetene i USA.

Planen vurderes i første omgang av USAs legemiddeltilsyn FDA med bakgrunn i kriterier knyttet til sikkerhet og effektivitet.

Oppfølgning

Kunngjøringen kommer samtidig som flere delstater sliter med mye smitte. Det dreier seg i stor grad delstater i sør der vaksinasjonskampanjen har møtt motstand.

– Vi konkluderer med at en oppfølgingsdose vil være nødvendig for å gi best mulig vaksinebeskyttelse og forlenge varigheten, heter det i onsdagens uttalelse.

Over 620.000 har mistet livet i USA etter å ha fått påvist koronasmitte, noe som er det høyeste tallet i noe land i verden. Den mer smittsomme deltavarianten av viruset har ført til at viruset har spredd seg ytterligere de siste månedene.

En foreløpig israelsk studie viser også at effekten av koronavaksinene avtar raskere enn tidligere antatt.

